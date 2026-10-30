Nieuw dak en dakkapel voor woning in Roosendaal

In Roosendaal is toestemming verleend voor het vervangen van een dak en het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Jan Sluijtersstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 22 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een woning aan de Jan Sluijtersstraat 33. Door het vervangen van het dak en het plaatsen van een dakkapel krijgt het huis een nieuwe uitstraling.