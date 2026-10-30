Sinterklaas komt op 14 november naar Veldhoven

De Centrale Sinterklaas Intocht in Veldhoven is goedgekeurd door de burgemeester. Het evenement vindt plaats op 14 november 2026 in de Heikant en op het Meiveld.

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Het besluit over de intocht is op 28 oktober naar de aanvrager gestuurd. De Centrale Sinterklaas Intocht is een jaarlijks evenement waarbij Sinterklaas feestelijk wordt verwelkomd in Veldhoven.