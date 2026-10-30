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Autogarage in Veldhoven gelegaliseerd

Een autogarage aan Zittard 39C in Veldhoven heeft een vergunning gekregen om af te wijken van de regels voor ruimtelijke ordening. De gemeente heeft het besluit op 22 oktober genomen.

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De vergunning maakt het mogelijk om de autogarage officieel te legaliseren. Het besluit betreft een zogenaamde buitenplanse afwijking, wat inhoudt dat er toestemming is gegeven voor een afwijking van de bestemmingsplannen.

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