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Schuur in Wouwse Plantage wordt gastenverblijf

Een schuur aan de Westelaarsestraat in Wouwse Plantage mag worden verbouwd tot gastenverblijf. De omgevingsvergunning hiervoor is op 19 oktober verleend.

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De verbouwing vindt plaats op de locatie Westelaarsestraat 58. Het gaat om het aanpassen van de schuur zodat deze geschikt wordt als verblijf voor gasten. Dit soort verbouwingen moeten altijd worden goedgekeurd vanwege de regels voor bouw en gebruik van gebouwen.

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