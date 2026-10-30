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Appartementengebouw met 21 woningen komt in De Grote Bottel, Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een appartementengebouw met 21 woningen. Het gebouw krijgt drie verdiepingen en komt op de locatie De Grote Bottel.

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Het besluit gaat over een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de plannen afwijken van de standaard regels van het bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Het appartementengebouw draagt bij aan de woningbouw in Deurne.

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