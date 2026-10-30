Omgeving PI Vught opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

De omgeving van de Penitentiaire Inrichting Vught is opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gebied blijft vanaf 1 november 2026 tot en met 31 oktober 2027 onder streng toezicht, vanwege verhoogde risico’s op geweldsincidenten.

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De burgemeester van Vught heeft besloten het veiligheidsrisicogebied rondom de Penitentiaire Inrichting Vught te verlengen. Dit gebied omvat delen van de Boslaan, Lunettenlaan, omliggende bebossing en wateren. De aanwijzing is nodig vanwege de aanwezigheid van hoog-risico-gedetineerden en eerdere signalen van dreigende situaties, zoals ontsnappingspogingen en geweldsincidenten. Ook het permanente gesloten luchtruim boven de inrichting versterkt het belang van deze maatregel.

De politie mag in dit gebied mensen en voertuigen controleren op wapens en munitie, mits de officier van justitie toestemming geeft. Het besluit is bedoeld om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en heeft een relatief beperkte impact op de omgeving.