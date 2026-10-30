Tijdelijke huisvesting statushouders in Fletcher Hotel Oisterwijk

Het Fletcher Hotel Boschoord in Oisterwijk heeft toestemming gekregen voor tijdelijke huisvesting van statushouders en nareizigers. Dit mag tot en met 21 mei 2027.

Gevonden voor jou

Het gaat om het perceel aan de Gemullehoekenweg 143 in Oisterwijk. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een speciale raadsinformatiebrief.