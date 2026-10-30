Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuw bos en tijdelijk wildraster gepland in Strijbeek

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een bos in Strijbeek. Ook wordt een greppel verplaatst en een tijdelijk wildraster geplaatst.

Gevonden voor jou

Het bos krijgt een natuurlijke rand van ruigte en struiken. De maatregelen zijn bedoeld om de biodiversiteit in het gebied te versterken. Het tijdelijke wildraster zorgt ervoor dat dieren de jonge aanplant niet beschadigen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.