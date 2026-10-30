Nieuw bos en tijdelijk wildraster gepland in Strijbeek

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een bos in Strijbeek. Ook wordt een greppel verplaatst en een tijdelijk wildraster geplaatst.

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Het bos krijgt een natuurlijke rand van ruigte en struiken. De maatregelen zijn bedoeld om de biodiversiteit in het gebied te versterken. Het tijdelijke wildraster zorgt ervoor dat dieren de jonge aanplant niet beschadigen.