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Oktoberfest concert krijgt vergunning in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor een Oktoberfest concert op 14 november in Oost West en Middelbeers.

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Het evenement vindt plaats aan de Vestdijk 17A en heeft toestemming gekregen op 28 oktober. De vergunning valt onder de Bijzondere wet van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het Oktoberfest concert kan impact hebben op de directe omgeving.

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