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Exploitatievergunning voor Buurthuis de Pullen in Oirschot
De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het exploiteren van Buurthuis de Pullen. Het gaat om een paracommercieel horecabedrijf aan de Kennedylaan.
Buurthuis de Pullen mag officieel worden geëxploiteerd na het verlenen van de vergunning op 28 oktober. Bij een paracommercieel horecabedrijf draait het om horeca zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld voor buurtactiviteiten. Het besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving.
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