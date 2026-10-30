Berlicum: Gemeente verhuurt grond aan Stichting De Moerkoal

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft bekendgemaakt dat zij de grond aan Driezeeg 20 in Berlicum opnieuw gaat verhuren aan Stichting De Moerkoal. De stichting beheert een multifunctionele accommodatie op deze locatie.

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Volgens de gemeente is Stichting De Moerkoal de enige serieuze kandidaat voor de nieuwe huur-, beheer- en exploitatieovereenkomst. Dit is gebaseerd op objectieve en toetsbare criteria, zoals eerdere investeringen van de stichting in de grond en gebouwen, waaronder de aanleg van een bar. Hierdoor komt de stichting opnieuw in aanmerking voor de verhuur van de grond.