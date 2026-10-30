Garage in Dongen krijgt vergunning voor praktijkruimte

De gemeente Dongen heeft een vergunning toegekend voor het gebruik van een garage aan de Vaartweg als praktijkruimte. Het besluit is genomen op 27 oktober.

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De vergunning betreft een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor aanpassingen die invloed hebben op de omgeving, zoals bouwen of verbouwen. De gemeente laat met dit besluit weten dat er mogelijk veranderingen plaatsvinden in de buurt.