Gemeente Dongen verleent ontheffing voor Elfstedentocht op 19 december

De gemeente Dongen heeft een ontheffing verleend voor een Elfstedentocht op 19 december 2026. De activiteit vindt plaats op Kerkstraat 56 in Dongen.

Gevonden voor jou

De ontheffing is aangevraagd om toestemming te krijgen voor het organiseren van de tocht. De gemeente maakt dit bekend omdat het mogelijk invloed heeft op de omgeving. Het besluit en bijbehorende stukken zijn tot zes weken na 27 oktober 2026 digitaal in te zien.