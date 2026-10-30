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Vergunning voor bomenkap in Goirle geweigerd

De gemeente Goirle heeft een aanvraag voor het kappen van een boom aan de Wermenbossestraat geweigerd. Het besluit is op 28 oktober 2026 verzonden.

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De aanvraag was op 3 september 2026 ontvangen en ging over het kappen van een boom of het vellen van houtopstand op het adres Wermenbossestraat 17. Het verzoek is door de gemeente afgewezen, waardoor de boom op die locatie niet mag worden verwijderd.

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