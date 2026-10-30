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Schuur in achtertuin Bladel mag vervangen worden
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een schuur in een achtertuin aan het Heeleind.
De omgevingsvergunning is op 28 oktober 2026 verleend door de gemeente Bladel. Het gaat om een nieuwe schuur die de oude gaat vervangen op een adres aan het Heeleind. De vergunning maakt mogelijk dat de eigenaar de werkzaamheden kan uitvoeren.
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