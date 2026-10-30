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Fietsenstalling krijgt overkapping in Hoogerheide
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor een overkapping bij een fietsenstalling aan de Aalbersestraat in Hoogerheide. Het besluit is op 28 oktober verzonden.
De overkapping komt bij het adres Aalbersestraat 7 in Hoogerheide. Deze toevoeging is bedoeld om de fietsenstalling beter te beschermen tegen weersomstandigheden. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.
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