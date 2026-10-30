Fietsenstalling krijgt overkapping in Hoogerheide

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor een overkapping bij een fietsenstalling aan de Aalbersestraat in Hoogerheide. Het besluit is op 28 oktober verzonden.

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De overkapping komt bij het adres Aalbersestraat 7 in Hoogerheide. Deze toevoeging is bedoeld om de fietsenstalling beter te beschermen tegen weersomstandigheden. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.