Bladel stelt subsidieregeling politieke partijen vast

De gemeente Bladel heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. Deze regeling is bedoeld om de democratie te ondersteunen en de transparantie van de partijen te bevorderen. Politieke partijen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, ledenwerving en verkiezingscampagnes.

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De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal zetels dat de partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Per zetel ontvangen partijen 488 euro per jaar. De subsidieperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Voor de periode 2026-2027 kunnen aanvragen tot 17 december 2026 worden ingediend.

Partijen die subsidie ontvangen, moeten op hun website transparant zijn over hun organisatie en financiën. Ook zijn ze verplicht om een uitgebreide administratie bij te houden en deze zeven jaar te bewaren.