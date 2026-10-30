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Dakkapel aan de voorzijde woning Huijbergen goedgekeurd
De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Lissefortven 4 in Huijbergen.
De vergunning is op 28 oktober 2026 verzonden. Met deze goedkeuring kan de eigenaar de plannen voor de dakkapel uitvoeren. Het betreft een aanpassing aan de voorkant van de woning.
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