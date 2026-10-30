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Hekwerk bij tankstation Hondsiep in Haps wordt gewijzigd
Het hekwerk bij Rijksweg 2 in Haps, nabij tankstation Hondsiep, mag worden aangepast. De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 27 oktober 2026 een omgevingsvergunning verleend.
De vergunning maakt het mogelijk om het hekwerk te veranderen en een uitweg aan te leggen. Daarnaast is er toestemming voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De locatie ligt in de buurt van het tankstation Hondsiep in Haps.
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