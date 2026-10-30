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Nieuwe inrit aangelegd aan Toermalijnlaan in Cuijk

In Cuijk is toestemming verleend voor het aanleggen van een nieuwe inrit aan de Toermalijnlaan. Het besluit is op 27 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De inrit komt te liggen aan de Toermalijnlaan 37. Het besluit maakt deel uit van een aanvraag om een uitweg te veranderen of aan te leggen. Het college heeft de vergunning verleend na beoordeling van de plannen.

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