Opslag van gevaarlijke stoffen deels toegestaan in Escharen

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een omgevingsvergunning voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op het Reekschebergpad in Escharen gedeeltelijk te verlenen en gedeeltelijk te weigeren.

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Het besluit heeft betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen in een opslagtank op het adres Reekschebergpad 3. Belanghebbenden kunnen het besluit met bijbehorende stukken tot en met 11 december 2026 inzien. Het besluit is verzonden op 28 oktober 2026.