Woning verbouwd en nieuwe garage gebouwd in Wanroij

In Wanroij is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk op 27 oktober 2026.

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De werkzaamheden aan de woning en garage vallen onder technische bouwactiviteiten en bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De locatie van de verbouwing en nieuwbouw is aan Lepelstraat in Wanroij.