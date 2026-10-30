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Dakkapel aan zijkant woning Sint Anthonis mag geplaatst worden

Het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van een woning in Sint Anthonis heeft groen licht gekregen van de gemeente. Het besluit is op 28 oktober 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit aan het hellende dak van een woning in Sint Anthonis. Het plan valt onder het omgevingsplan van de gemeente Land van Cuijk. Met het besluit kan de eigenaar starten met het realiseren van de dakkapel.

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