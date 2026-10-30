Dit porseleinen beeldje lag bij de kringloop, nu blijkt het veel geld waard

Toen er laatst een doos vol borden en kopjes binnenkwam bij kringloopwinkel Emmaus in Eindhoven, was dit porseleinen beeldje bijna voor een paar euro tussen de bric-à-brac beland: het hoekje met allerlei prullaria. “Gelukkig was onze vrijwilliger Mirella scherp en viste ze het er net op tijd tussenuit”, vertelt Luuk van Wingerden van Emmaus lachend. “Het bleek namelijk uit een historische porseleinfabriek te komen.”

Annelieke van den Oord Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het beeldje toont een theatrale hofscène, uitgevoerd in zogeheten rococostijl. “De kleding en de sedanstoel doen denken aan de sfeer van het Franse hof uit de achttiende eeuw”, legt Luuk uit. “Het beeldje zelf zal rond 1950 gemaakt zijn. In die periode gebruikten ontwerpers het rococotijdperk graag als inspiratie voor porseleinen beeldjes, die als luxe kunstvoorwerpen werden verkocht.” We zien de aankomst bij een hoffelijk bal, waarbij de dame haar kanten rok optilt om uit de luxe stoel te stappen. Dit was een stoel waarin destijds mensen van adel werden rondgedragen. De edelman maakt een diepe buiging om haar te begroeten. Achter de koets wacht de lakei. Het hele tafereel is versierd met delicate bloemen.

“Het is best uniek dat het kant onbeschadigd is gebleven, want deze techniek is heel kwetsbaar.”

Al doet het tafereel Frans aan, het beeldje komt uit de historische Volkstedt porseleinfabriek in het Duitse Thüringen. De geschiedenis van deze fabriek gaat helemaal terug tot 1762, toen deze werd opgericht en uitgroeide tot een belangrijke producent van zeer verfijnd porselein. “Volkstedts specialiteit was het creëren van flinterdun kantwerk. Je ziet aan de zomen van de kledingstukken dat dit heel gedetailleerd is afgewerkt." Ook wijst Van Wingerden op de beschildering in meerdere kleuren en de gouden decoraties. Het kleine blauwe merkteken aan de achterkant bewijst de herkomst van het beeldje. Om het porselein zo gedetailleerd te maken, werd er bij deze techniek echt kant van textiel in vloeibare porselein gedoopt. Bij het afbakken verbrandt het textiel en blijft de dunne porseleinen structuur over. Hierdoor lijkt het resultaat op een echte kanten jurk. “Het is best uniek dat het kant onbeschadigd is gebleven, want deze techniek is heel kwetsbaar.”

"Mocht het beeldje na drie maanden nog niet verkocht zijn, dan zakken we met de prijs."

Omdat dit een vrij zeldzaam beeldje is, heeft Emmaus het ook online te koop gezet om een groter publiek te bereiken. “Omdat het beeldje onbeschadigd is en uit een gerenommeerde porseleinfabriek komt, ligt de verkoopwaarde rond de zeshonderd à zevenhonderd euro. Het is de eerste keer in jaren dat we iets in deze stijl binnen hebben gekregen.” Voorlopig staat het beeldje tentoongesteld in de curiosawinkel van Emmaus. “Waarschijnlijk belandt het uiteindelijk bij een kenner of verzamelaar. Mocht het beeldje na drie maanden nog niet verkocht zijn, dan zakken we met de prijs. We willen na verloop van tijd weer ruimte maken voor nieuwe spullen.”