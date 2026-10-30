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Vergunning verleend voor bouw loods en rijhal in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de bouw van een loods en rijhal aan de Rijksweg in Budel. Het besluit werd genomen op 28 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is afgegeven voor bouwactiviteiten op het adres Rijksweg 2 in Budel. Het gaat om een technische bouwactiviteit. De stukken met betrekking tot de aanvraag zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis van Cranendonck.

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