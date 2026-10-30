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Winkelruimte Heezerweg Eindhoven wordt woonruimte
De omgevingsvergunning voor het omzetten van een winkelruimte naar woonruimte aan de Heezerweg in Eindhoven is verlengd.
Het gaat om de begane grond van het pand aan de Heezerweg 143. De verlenging van de vergunning heeft betrekking op het bouwtechnische deel van de werkzaamheden. De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.
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