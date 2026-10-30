Loon op Zand: woning verduurzaamd met kunststof kozijnen en warmtepomp

In Loon op Zand is toestemming verleend voor het verduurzamen van een woning. De kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met HR+++ glas en er wordt een warmtepomp geplaatst.

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De verduurzaming vindt plaats aan een woning in Loon op Zand. HR+++ glas is extra isolerend glas dat helpt bij het besparen van energie, terwijl een warmtepomp de woning kan verwarmen op een milieuvriendelijke manier. Met deze maatregelen wordt de woning energiezuiniger gemaakt.