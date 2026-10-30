Raadsvergadering begroting in Valkenswaard op 5 november

Op donderdag 5 november bespreekt de gemeenteraad van Valkenswaard de begroting voor de periode 2027-2030. De vergadering begint om half één in het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

De behandeling van de Programmabegroting 2027-2030 vindt plaats tijdens een openbare raadsvergadering. Iedereen mag hierbij aanwezig zijn. De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Valkenswaard.

Voor wie niet fysiek aanwezig kan zijn, is er een livestream beschikbaar. Deze kan worden gevolgd via een computer, tablet of telefoon. De webcast is te vinden via de website van de gemeente Valkenswaard.

Inzicht in de begroting

De volledige agenda van de vergadering is online beschikbaar. Hierin staat ook de Programmabegroting 2027-2030. Deze documenten kunnen worden ingezien via de website van de gemeente.