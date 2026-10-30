Kabelgoten in Vught voor elektrische auto's

Vanaf vrijdag 30 oktober kunnen inwoners van Vught een kabelgoot aanvragen om hun elektrische auto veilig op te laden.

Gevonden voor jou

Een kabelgoot zorgt ervoor dat laadkabels netjes in het trottoir liggen. Hiermee worden losliggende kabels op de stoep voorkomen, waardoor de openbare ruimte veilig en toegankelijk blijft.

De gemeente Vught heeft eerder een proef uitgevoerd met kabelgoten. De positieve resultaten van deze pilot hebben geleid tot het besluit om inwoners de mogelijkheid te geven onder bepaalde voorwaarden een kabelgoot aan te vragen.

Hoe werkt het?

Vanaf vrijdag 30 oktober kunnen inwoners van Vught meer informatie over de aanvraagprocedure en voorwaarden vinden op de gemeentewebsite.