Gemeenteraad Vught vergadert 5 november

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad van Vught om acht uur ’s avonds in de Raadzaal van het Raadhuis. Tijdens deze openbare bijeenkomst worden besluiten genomen over verschillende onderwerpen op de agenda. Ook gaan partijen in discussie over de bespreekstukken.

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De vergadering vindt plaats in het Raadhuis van Vught en start om acht uur ’s avonds. Op de agenda staan zowel hamerstukken, waarover zonder discussie wordt besloten, als bespreekstukken. Bij de bespreekstukken wordt eerst gedebatteerd voordat er een besluit wordt genomen.

Onder de hamerstukken vallen onder andere de benoeming van een nieuw lid voor de auditcommissie en een rekenkamerlid voor de gemeente Vught. Ook staan besluiten op de agenda zoals een wijziging van het bestemmingsplan voor Buurtschap Distelberg en een garantiestelling voor Tennis en Padel bij TV Bergenshuizen.

Bespreekstukken

Bij de bespreekstukken gaat de gemeenteraad onder meer praten over de verlenging van het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 en het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant. Daarnaast komen het adviesrecht rond woningbouwproject Torenerf en plannen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed aan bod.

De vergadering is openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen in het Raadhuis van Vught. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de bijeenkomst rechtstreeks volgen via de beschikbare vergaderstukken en livestream.