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Stroomstoring in Cromvoirt: onderzoek naar oorzaak

Aangepast

In Cromvoirt, gemeente Vught, is sinds vanochtend elf uur een stroomstoring. De oorzaak wordt nog onderzocht en naar verwachting is de storing rond kwart over twee vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring in Cromvoirt treft postcodegebied 5266. Hoeveel adressen precies zonder stroom zitten, is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom in de regio beheert, meldt dat er onverwacht een storing is ontstaan. Ze zijn bezig om de oorzaak te achterhalen en werken aan een oplossing.

De storing begon om kwart over elf vanochtend. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de problemen rond kwart over twee vanmiddag verholpen zijn.

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