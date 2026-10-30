Gloednieuwe bestelbus belandt in sloot door mist

Een bestuurder is vrijdagochtend met zijn spiksplinternieuwe bestelbus in de sloot beland bij een tankstation langs de A59 in Sprang-Capelle. De man reed de afrit op en schrok van een lantaarnpaal die hij over het hoofd zag in de dichte mist.

De brandweer kreeg iets voor negen uur een melding van een auto die in de sloot zou liggen naast het tankstation. De hulpdiensten rukten groot uit, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het busje al sinds ongeveer zes uur in het water lag. De bestuurder en zijn bijrijder waren zelf uit de wagen geklommen en stonden inmiddels te wachten op een takelwagen.

Bord uit de grond

De bestuurder schrok van de lantaarnpaal die hij over het hoofd zag door de mist en maakte een abrupte stuurbeweging. Daardoor raakte het busje van de weg, reed het een verkeersbord uit de grond en eindigde met een plons in de sloot. Extra zuur voor de bestuurder: het busje was pas acht maanden oud.

Het bleek nog een flinke klus om de wagen uit de sloot te krijgen. Omdat de voorkant zwaar beschadigd was, kon het busje niet zomaar uit het water worden getrokken. Uiteindelijk werd de wagen met de kraan van de takelwagen uit de sloot getild.

De bestuurder en de bijrijder kwamen met de schrik vrij.