Workshop Gezonde Sportomgeving voor verenigingen in Heeze-Leende

Sportverenigingen in Heeze-Leende kunnen op 4 november deelnemen aan een online workshop Gezonde Sportomgeving. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bestuurders en vrijwilligers praktische tips om een gezondere omgeving te creëren.

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De workshop Gezonde Sportomgeving richt zich op het verbeteren van de gezondheid binnen sportverenigingen. Het is bedoeld voor bestuurders, vrijwilligers en anderen die een actieve rol spelen in hun vereniging. Tijdens de sessie leren deelnemers hoe ze gezonde keuzes kunnen bevorderen.

Een belangrijk onderdeel van de workshop is het creëren van een rookvrije sportomgeving. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verantwoord alcoholgebruik en gezondere opties in de sportkantine. Deelnemers krijgen praktische tips en kunnen ervaringen delen met andere verenigingen.

Online bijeenkomst

De workshop wordt georganiseerd door de NOC*NSF Academie voor Sportkader en vindt plaats op woensdag 4 november. De sessie is online, waardoor iedereen vanuit huis kan deelnemen. Het doel is om verenigingen handvatten te bieden waarmee ze direct aan de slag kunnen.