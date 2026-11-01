Zoon van Frank werd in 1990 doodgereden, daders lopen nog altijd vrij rond

Al 35 jaar probeert Frank van Dijck (87) uit Berkel-Enschot antwoorden te krijgen rondom de dood van zijn zoon Bart. Volgens Frank moest zijn zoon tijdens de jaarwisseling van 1990 uitwijken voor twee automobilisten, waarna hij tegen een boom botste en overleed. Maar na al die jaren is er nooit genoeg bewijs verzameld om de verdachten te berechten.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Toen het Openbaar Ministerie eerder dit jaar AI gebruikte om cold cases op te lossen, dacht Frank dat er eindelijk beweging in de zaak zou komen. Totdat hij een harde boodschap te verwerken kreeg. "De zaak is verjaard en er wordt geen aandacht meer aan besteed." Het gaat mis tijdens de jaarwisseling van 1990. Frank en zijn vrouw zijn op bezoek bij vrienden. "We deden spelletjes en hadden het gezellig. Rond twaalf uur zou Bart ook nog komen. Ik heb nog gezegd: doe dat nou niet, ik vertrouw dat verkeer niet met oudjaar." Bart kwam toch. Na een uur vertrokken Frank en zijn vrouw naar de stad. "Hij zou ons hondje nog wel even naar huis brengen en sloot dan aan. Toen stuitte hij op die twee idioten." Volgens Frank zouden de vermoedelijke daders dronken en al slingerend over de Bosscheweg tussen Berkel-Enschot en Tilburg hebben geracet. "Bart kwam van de andere kant, moest uitwijken en knalde tegen een boom aan."

Het ongeluk in de krant In een krantenartikel van 2 januari 1991 valt te lezen dat de politie op zoek was naar de bestuurder van een inhalende auto, die na de aanrijding was doorgereden. Het zou gaan om een BMW uit de 300-serie. Dat het om twee auto's ging, blijkt uit een later krantenartikel. Daarin valt te lezen dat een getuige van het ongeluk een deel van de kentekens wist te onthouden. Door middel van hypnose is geprobeerd de laatste letters en cijfers van de kentekens te achterhalen. Dat is toen niet gelukt.

Ondertussen waren Frank en zijn vrouw al in de stad. "Het duurde wel wat lang, maar ongerust was ik niet. Totdat er twee politieagenten binnenkwamen."

Bart was niet op slag dood, maar lag wel in coma. "We hebben hem dus niet meer kunnen spreken. In het ziekenhuis zag ik meteen: dit komt niet meer goed. Ik was hem alleen maar aan het begeleiden naar zijn einde. Ik heb zijn hand vastgehouden en gezegd: ga maar naar opa en oma, jongen." Voor justitie eindigde de zaak niet veel later, omdat er onvoldoende bewijs was. "Daarmee was de zaak voor hen afgedaan, maar voor mij niet." Voor Frank begon toen juist een zoektocht die 35 jaar zou duren.

Frank wijst naar een jeugdfoto van Bart (foto: Pieter Soethout)

In de jaren daarna probeert Frank de zaak nieuw leven in de blazen. Tevergeefs, tot hij in 2017 te horen kreeg dat het dossier niet gevonden kon worden. "Als je me kwaad wil maken, moet je het zo doen." Jaren later dook het dossier alsnog op, maar volgens het OM waren er nog steeds onvoldoende aanknopingspunten om het onderzoek te heropenen.

"Zelfs mijn andere zoon zei: pa, schei er mee uit."