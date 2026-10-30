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Geld en ponypacks gevonden in auto, mogelijke drugsdealer aangehouden

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De 22-jarige man werd aangehouden. (Foto: Persbureau Heitink.)
De 22-jarige man werd aangehouden. (Foto: Persbureau Heitink.)

De politie heeft donderdag een 22-jarige man uit Breda aangehouden aan de Stevelenseweg in Made. Agenten verdenken hem van drugshandel. Ook bleek hij zonder rijbewijs te rijden.

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Geschreven door
Redactie

De man kwam iets voor vier uur in beeld bij agenten, omdat bij de politie bekend was dat hij geen rijbewijs had. Bij een controle van de auto vonden agenten drugs en contant geld.

De 22-jarige had meerdere ponypacks en gripzakjes bij zich. Ponypacks zijn kleine vierkante envelopjes die vaak worden gebruikt voor drugs in poedervorm.

De Bredanaar is aangehouden op verdenking van drugshandel.

  • In de wagens werden ponypacks en gripzakjes gevonden. (Foto: Persbureau Heitink.)
    In de wagens werden ponypacks en gripzakjes gevonden. (Foto: Persbureau Heitink.)
  • Agenten verdenken de man van drugshandel. (Foto: Persbureau Heitink.)

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