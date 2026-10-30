Stroomstoring in Wintelre: oorzaak nog onbekend

In Wintelre, gemeente Eersel, heeft sinds 12.36 uur een stroomstoring plaats. De oorzaak is nog niet bekend, en de netbeheerder verwacht de storing rond kwart voor drie vanmiddag opgelost te hebben.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5513 in Wintelre. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, onderzoekt wat de oorzaak is van de storing.

Er wordt hard gewerkt om het probleem te verhelpen. Naar verwachting zal de storing rond 14.45 uur worden opgelost.