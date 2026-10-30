Nepbrieven uit naam van gemeente Valkenswaard in omloop

In Valkenswaard zijn nepbrieven verspreid waarin een gemeentelijke subsidie voor thuisbatterijen wordt beloofd. De gemeente waarschuwt dat deze brieven niet door hen zijn verstuurd.

Gevonden voor jou

Bewoners van Valkenswaard worden gewaarschuwd voor vervalste brieven die uit naam van de gemeente zijn verstuurd. In de brieven wordt een geldbedrag genoemd dat zogenaamd als subsidie zou worden vergoed voor het installeren van een thuisbatterij. De gemeente benadrukt dat zij deze brieven niet heeft verzonden.

Het is belangrijk dat inwoners extra alert zijn bij het ontvangen van brieven of facturen die van de gemeente lijken te komen. Controleer deze zorgvuldig en wees kritisch. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met de gemeente Valkenswaard via de officiële contactgegevens.

Waarschuwing bij actie

Heb je geld overgemaakt of persoonlijke gegevens gedeeld naar aanleiding van zo'n nepbrief? Dan is het verstandig om direct actie te ondernemen. Neem contact op met je bank en meld de situatie bij de politie en de Fraudehelpdesk. Zij kunnen je verder helpen om mogelijke schade te beperken.