Jack Kusters uit Rijen ontvangt hoge onderscheiding

Jack Kusters uit Rijen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Derk Alssema reikte hem het lintje uit in Oosterhout, tijdens zijn pensioneringsbijeenkomst. Kusters wordt geëerd voor zijn jarenlange inzet voor veiligheid op de weg en bij de brandweer.

Gevonden voor jou

Met een carrière van ruim 48 jaar heeft Jack Kusters indrukwekkende bijdragen geleverd aan de veiligheid in Nederland. Hij ontwikkelde onder meer een methode voor het bevrijden van slachtoffers bij verkeersongevallen. Deze techniek, de ‘methode Kusters’, wordt wereldwijd toegepast.

Kusters speelde daarnaast een belangrijke rol bij de brandweer. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van het G-RSTV-model, een systeem dat brandweerpersoneel helpt om efficiënter te werken. Vanuit zijn werk bij Rijkswaterstaat zette hij zich ook in voor de veiligheid van wegwerkers. Zo introduceerde hij innovaties zoals de Go-Barry, een mobiele beschermingsbarrière.

Bijdrage aan Brabants erfgoed

Naast zijn professionele verdiensten is Kusters actief in het behoud van Brabants erfgoed. Als bestuurslid en penningmeester van Stichting Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje draagt hij bij aan de promotie van het bakkersambacht en immaterieel erfgoed in de provincie.