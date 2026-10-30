Bladel gebruikt spaarpot voor begroting 2027

De gemeente Bladel presenteert een sluitende begroting voor 2027 door geld uit de algemene reserve te gebruiken. Het spaarpotje wordt aangesproken voor projecten zoals een nieuwe school en een fietstunnel. Toch maakt de gemeenteraad zich zorgen over de financiële toekomst.

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De begroting van Bladel voor 2027 wordt financieel sluitend gemaakt door een deel van de algemene reserve, het gemeentelijke spaarpotje, te benutten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van ongeveer 83 miljoen euro te verdelen, waarbij extra geld wordt gebruikt voor projecten zoals een nieuwe school voor speciaal basisonderwijs en een fietstunnel onder de N284.

De algemene reserve bedraagt momenteel zo’n 20 miljoen euro. Volgens het college is deze aanpak noodzakelijk om ondanks tekorten belangrijke investeringen te blijven doen. De coalitiepartijen Bladel Transparant (BT) en CDA Bladel, die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad, hebben ingestemd met het voorstel.

Investeren in voorzieningen

Bladel Transparant wil blijven investeren in voorzieningen zoals het zwembad Egyptische Poort, ondanks de krapte in de gemeentelijke financiën. Ook worden plannen gemaakt voor woningbouw en startersleningen. Het CDA Bladel benadrukt dat het belangrijk is eerst lopende projecten af te ronden voordat nieuwe grote uitgaven worden gedaan. Tegelijkertijd pleit de partij voor meer grip op stijgende kosten, zoals die van jeugdzorg.

Oppositiepartij VVD is het eens met de terughoudende aanpak van de coalitie, maar vindt dat er nog ruimte is om te besparen. Zo willen zij minder geld uitgeven aan nieuwe coaches en pleiten ze voor een efficiëntere aanpak binnen de gemeente. Ook betreuren zij dat de plannen voor de opknapbeurt van de Sniederslaan voorlopig zijn uitgesteld.

Zorgen over toekomstige tekorten

De Vrije Hapertse Partij (VHP) en PRO5 maken zich zorgen over de financiële uitdagingen na 2027. PRO5 wijst op dreigende bezuinigingen, bijvoorbeeld op de bibliotheek, en stelt voor om meer maatregelen te nemen om klimaatproblemen aan te pakken. Zo willen zij bomen uitdelen aan inwoners om hitte en wateroverlast tegen te gaan.

Op donderdag 12 november houdt de gemeenteraad van Bladel een vergadering over de begroting. Tijdens de Algemene Beschouwingen zullen de fracties hun standpunten delen en proberen een meerderheid te vinden voor mogelijke wijzigingen in de begroting.