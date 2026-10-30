Helikopter strooit steenmeel boven bossen in Tilburg
Met een helikopter strooit Bosgroep Zuid Nederland steenmeel uit boven Stadsbos013 in Tilburg. Het natuurherstelproject start op 9 november en duurt tot 18 november. Delen van de gebieden zijn tijdelijk afgesloten voor bezoekers. De werkzaamheden moeten de biodiversiteit in de bossen versterken.
De bodem van Landgoed Sparrenhof, Heidepark-Vredelust, Reeshofbos en De Gaas is verzuurd en verarmd. Hierdoor hebben planten en dieren het steeds moeilijker en neemt de biodiversiteit af. Steenmeel, een natuurlijk product van fijngemalen lavagesteente, bevat voedingsstoffen zoals calcium en kalium. Deze stoffen komen langzaam vrij in de bodem en helpen het ecosysteem op een natuurlijke manier te herstellen.
Helikopter boven bossen
Het strooien met een helikopter is gekozen om de bosgebieden snel en gelijkmatig te behandelen. Zo blijven bomen, planten en paden gespaard van zware machines en worden ook moeilijk bereikbare plekken bereikt. Tijdens de werkzaamheden kan er milde geluidsoverlast zijn en zijn delen van het bos tijdelijk afgesloten om de veiligheid te garanderen.
Planning afhankelijk van weer
In totaal wordt ongeveer 140 hectare bos behandeld. De werkzaamheden beginnen op 9 november en lopen tot 18 november. De planning is voorlopig als volgt:
Heidepark-Vredelust: 9 tot 12 november
Reeshofbos: 13 november
Landgoed Sparrenhof: 16 november
De Gaas: 17 tot 18 november
De uitvoeringsdagen kunnen veranderen door het weer. Kort voor de start van het project informeert de gemeente bewoners en bezoekers over de definitieve planning.
Afsluitingen en veiligheid
Tijdens het strooien zijn paden en routes in de bossen tijdelijk afgesloten. Steenmeel is niet schadelijk voor de gezondheid, maar het is wel verstandig om voldoende afstand te houden en de stof niet in te ademen. Bezoekers wordt geadviseerd de aanwijzingen en afzettingen te volgen.
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