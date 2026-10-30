Kunstacademie weg uit Den Bosch: 'Groot verlies voor de stad'

Kunstacademie AKV St. Joost vertrekt uit Den Bosch en verhuist naar Breda. Avans Hogeschool heeft dat besloten vanwege een dalend aantal studenten en veranderingen in de financiering van het onderwijs. De gemeente Den Bosch spreekt van een groot verlies voor de stad.

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AKV St. Joost is al jarenlang verbonden aan Den Bosch en speelt een belangrijke rol in het culturele leven van de stad, zo schrijft streekomroep DTV Nieuws . De gemeente zegt het besluit van Avans dan ook ‘ten zeerste te betreuren’. De kunstacademie blijft de komende jaren nog gevestigd op het EKP-terrein. De eerder geplande verbouwing van het gebouw is met de aanstaande verhuizing definitief van de baan.

Nieuwe plannen voor gebouw

De gemeente gaat samen met Avans onderzoeken welke nieuwe bestemming het gebouw kan krijgen. De verhuizing heeft volgens de gemeente geen gevolgen voor de plannen om woningen op het terrein te bouwen. Ook wil de gemeente met Avans blijven samenwerken in Den Bosch.

De andere opleidingen van Avans Creative Innovation blijven wel in Den Bosch.