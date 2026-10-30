Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto loopt schade op na botsing met bakwagen

Aangepast

Een bakwagen en twee auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op kruising van de Graafsebaan met de oprit naar de A59 bij knooppunt Paalgraven in Oss. De voertuigen kwamen vermoedelijk frontaal met elkaar in botsing.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bakwagen liep lichte blikschade op. De auto raakte aan de voorkant flink beschadigd, ook een derde auto was bij het ongeluk betrokken. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en Rijkswaterstaat zette de weg tijdelijk af.

Na de botsing zijn de voertuigen van de weg gehaald. De twee auto's moesten uiteindelijk worden afgesleept. Ook is een inzittende nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of diegene gewond is geraakt.

De auto kon uiteindelijk niet op eigen kracht verder. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
De auto kon uiteindelijk niet op eigen kracht verder. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.