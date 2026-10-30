Auto loopt schade op na botsing met bakwagen

Een bakwagen en twee auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op kruising van de Graafsebaan met de oprit naar de A59 bij knooppunt Paalgraven in Oss. De voertuigen kwamen vermoedelijk frontaal met elkaar in botsing.

De bakwagen liep lichte blikschade op. De auto raakte aan de voorkant flink beschadigd, ook een derde auto was bij het ongeluk betrokken. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en Rijkswaterstaat zette de weg tijdelijk af.

Na de botsing zijn de voertuigen van de weg gehaald. De twee auto's moesten uiteindelijk worden afgesleept. Ook is een inzittende nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of diegene gewond is geraakt.