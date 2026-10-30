Trailer schiet los van vrachtwagen op provinciale weg in Uden

Op de Lippstadsingel in Uden is vrijdagochtend een trailer losgeschoten van een vrachtwagen. Het ging vlak voor het stoplicht bij de kruising met de Eikenheuvelweg in de richting van Volkel mis. Op het moment dat die losschoot was de trailer leeg. Normaal gesproken vervoert die zware heftrucks.

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De politie was snel ter plaatse. Meerdere rijstroken in de richting van Volkel werden tijdelijk afgesloten. Een zware takel- en bergingswagen werd opgeroepen om de trailer op te halen. De vrachtwagen liep schade op aan de achterkant.