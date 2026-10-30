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Trailer schiet los van vrachtwagen op provinciale weg in Uden

Aangepast
Een trailer is losgeschoten van een vrachtwagen in Uden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink)
Een trailer is losgeschoten van een vrachtwagen in Uden (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink)

Op de Lippstadsingel in Uden is vrijdagochtend een trailer losgeschoten van een vrachtwagen. Het ging vlak voor het stoplicht bij de kruising met de Eikenheuvelweg in de richting van Volkel mis. Op het moment dat die losschoot was de trailer leeg. Normaal gesproken vervoert die zware heftrucks.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie was snel ter plaatse. Meerdere rijstroken in de richting van Volkel werden tijdelijk afgesloten.

Een zware takel- en bergingswagen werd opgeroepen om de trailer op te halen. De vrachtwagen liep schade op aan de achterkant.

  • De trailer vervoert normaal gesproken heftrucks.
    De trailer vervoert normaal gesproken heftrucks.
  • De weg is afgezet door een calamiteitenbedrijf.
  • De trailer moest worden geborgen.

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