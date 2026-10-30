Goirle publiceert eerste omgevingsprogramma

De gemeente Goirle heeft haar eerste omgevingsprogramma gepubliceerd. Het Programma Water en Riolering is vastgelegd onder de nieuwe Omgevingswet en bevat plannen voor de komende jaren.

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Deze wet, die sinds kort van kracht is, bundelt regels over bouwen, natuur, verkeer, geluid en het milieu. Gemeenten kunnen hiermee specifieke programma's opstellen om hun doelen te bereiken. In het geval van Goirle richt dit eerste programma zich op onderwerpen zoals riolering, regenwater en droogte.

Plannen en acties

Het Programma Water en Riolering beschrijft niet alleen de thema’s waarmee de gemeente aan de slag gaat, maar ook welke acties worden ondernomen om een prettige leefomgeving te realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maatregelen tegen wateroverlast en het beter omgaan met perioden van droogte.

Het omgevingsprogramma markeert een nieuwe manier van werken voor Goirle. Door deze aanpak geeft de gemeente invulling aan de doelen van de Omgevingswet en zet ze stappen richting een duurzamere toekomst.

Het programma is te vinden via het Omgevingsloket. Hierin staat de volledige inhoud van het document en de bijbehorende plannen.