Nieuwbouwplannen De Rode Loper in Kaatsheuvel

Gemeente Loon op Zand heeft samen met drie organisaties plannen aangekondigd voor de vernieuwing van dienstencentrum De Rode Loper in Kaatsheuvel. Het centrum moet een plek worden waar wonen, ontmoeten en ondersteunen samenkomen.

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De plannen omvatten de bouw van een nieuw Huis van de Wijk en de toevoeging van ongeveer 24 appartementen. Hiermee willen de betrokken partijen het centrum een eigentijdse en multifunctionele invulling geven.

Omwonenden en gebruikers kregen de kans om mee te denken over de plannen tijdens een inloopavond. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën, wensen en aandachtspunten verzameld, die meegenomen worden in de verdere uitwerking van het project.

Belangrijke rol in de wijk

De Rode Loper speelt al jaren een centrale rol in de gemeenschap. Het dienstencentrum biedt een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Door de vernieuwing hopen de samenwerkende partijen deze functie te versterken en toekomstbestendig te maken.