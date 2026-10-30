Moerdijk verwacht lager tekort en zet stappen in woningbouw

De gemeente Moerdijk heeft haar tweede bestuursrapportage van 2026 gepresenteerd. Het verwachte financiële tekort is aanzienlijk kleiner geworden en er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van woningbouw en verkeersveiligheid. Tegelijkertijd zorgen netcongestie en stijgende kosten voor vertragingen bij sommige projecten.

Gevonden voor jou

Het tekort voor 2026 wordt nu geschat op 1,6 miljoen euro, een verbetering van 3,2 miljoen euro ten opzichte van eerdere verwachtingen. De extra inkomsten van het Rijk, vooral voor klimaat- en energiebeleid, dragen hieraan bij. Ook worden sommige budgetten niet volledig benut omdat werkzaamheden doorschuiven naar 2027. Deze financiële verbetering is specifiek voor 2026 en biedt geen garantie voor meer ruimte in de komende jaren.

Op het gebied van woningbouw verwacht Moerdijk netto 82 nieuwe woningen dit jaar. Bij het project Suikerentrepot in Standdaarbuiten loopt de bouw van 44 woningen echter vertraging op door netcongestie. Voor 2027 voorziet de gemeente een duidelijke stijging in de woningbouwproductie. Daarnaast heeft een verkeerspilot in Zevenbergen geleid tot een afname van 83 procent in het verkeer in de Stationsstraat.

Belangrijke ontwikkelingen bij Powerport

Rond Powerport is afgesproken dat het dorp Moerdijk behouden blijft in een alternatief scenario. Totdat een voorkeursscenario is vastgesteld, nemen overheden geen besluiten over grote energieprojecten zoals elektriciteitsstations. Voor de uitvoering is extra budget nodig, waarover gesprekken met het Rijk en de provincie gaande zijn.

Duurzaamheid blijft een speerpunt. In Dintelmond wordt een energyhub aangelegd om energie slimmer te verdelen. Daarnaast zet Moerdijk in op vergroeningsplannen, koelere locaties in kernen en meer groene routes om beter voorbereid te zijn op extreem weer.

Ondersteuning en onderwijs

Met het programma Nieuwkomers biedt Moerdijk ondersteuning aan arbeidsmigranten via spreekuren. Het Volwassenfonds Sport & Cultuur helpt inwoners die moeite hebben om sport of cultuur te betalen. Dit jaar steeg het aantal aanvragen voor subsidie voor muziekonderwijs van 80 naar 170.

Op het industrieterrein van Moerdijk maakten ruim 200 leerlingen kennis met werken en leren via bedrijfsbezoeken en gastlessen. Dit is onderdeel van NXT Moerdijk, een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en publieke partners.

Vergroten van veiligheid

Om inwoners en ondernemers beter voor te bereiden op noodsituaties, werkt Moerdijk aan een plan voor langdurige uitval van voorzieningen. Ook blijft de aanpak van ondermijnende criminaliteit een prioriteit. De gemeente wil met deze maatregelen de weerbaarheid van de gemeenschap vergroten.

De bestuursrapportage wordt op 19 november besproken in de commissie, waarna de gemeenteraad op 3 december een besluit neemt.