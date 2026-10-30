Besluitvormende raadsvergadering in Oirschot op 10 november

Op 10 november wordt in Oirschot een raadsvergadering gehouden over de begroting en belastingen van 2027.

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In Oirschot vindt op dinsdag 10 november een besluitvormende raadsvergadering plaats. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune.

De agenda voor deze vergadering bevat onder andere onderwerpen zoals het vaststellen van de begroting voor 2027 en de belastingverordeningen voor dat jaar. Ook wordt gesproken over de nota reserves en voorzieningen.

Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er een mogelijkheid om de vergadering online live te volgen via een speciale uitzending. Meer informatie over de agenda en bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeente Oirschot.