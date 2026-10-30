Stadhuis Waalwijk gesloten op 10 november

Het stadhuis van Waalwijk is op dinsdag 10 november gesloten van kwart voor één tot kwart over drie. De gemeente houdt dan een interne bijeenkomst.

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De sluiting geldt alleen voor fysieke bezoeken. Tijdens de bijeenkomst blijft het stadhuis telefonisch bereikbaar via 0416 683 456.

Het gaat om een tijdelijke sluiting van het stadhuis, waardoor inwoners hun zaken die middag niet persoonlijk kunnen regelen. Voor de normale openingstijden kunnen inwoners kijken op de speciale pagina van de gemeente.

De gemeente Waalwijk heeft daarnaast andere lopende projecten en activiteiten, zoals de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Inwoners worden hierbij betrokken door een vragenlijst in te vullen over hun verwachtingen.

Ook bij sporthal De Slagen speelt er een probleem. Door constructieve gebreken is een deel van de sporthal nog dicht. Zaaldeel 4 is inmiddels weer beschikbaar voor gebruik.

Verder vindt op dinsdag 17 november een informatieavond plaats over de herontwikkeling van gebied De Els.