Tilburg steekt 1,3 miljoen in evenementen in 2027

Tilburg investeert volgend jaar 1,3 miljoen euro in evenementen. De gemeente ondersteunt 23 stadsbrede activiteiten met 600.000 euro. Daarnaast is er 740.000 euro voor elf evenementen met een meerjarige subsidie.

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De gemeente Tilburg wil met deze subsidies een breed en gevarieerd aanbod aan evenementen bieden. Activiteiten op het gebied van cultuur, sport en ontspanning staan centraal. In 2027 krijgen bijvoorbeeld Hap Stap, het Tilburgs Wintercircus, de Popronde en de Survivalrun Udenhout financiële ondersteuning.

Nieuwe initiatieven krijgen ook een kans. Zo ontvangt het Cultuur Historisch Festival Hart van Brabant voor het eerst subsidie. Dit tiendaagse festival in de Spoorzone belicht de geschiedenis en cultuur van Brabant met kunst, muziek, theater en culinaire activiteiten. Ook het driedaagse Dansdagen Tilburg en Gloed Reeshofpark, een gratis winterfestival in de wijk Reeshof, krijgen financiële steun.

Ontmoeting en talent

De gemeente zet daarnaast in op evenementen die verbinding en talentontwikkeling stimuleren. Festival Nabij op Landpark Assisië brengt bezoekers, makers en bewoners samen en benadrukt inclusie via kunst. Het Pop-Up Festival biedt beginnende muzikanten een podium en mogelijkheden om te leren van professionals uit de muziekindustrie.

Meerjarige subsidies

Naast de eenmalige subsidies ontvangen elf evenementen in 2027 een meerjarige ondersteuning. Dit zijn bekende activiteiten zoals Roadburn, Festival Circolo, Tilburg Ten Miles en de Meimarkt. Hiermee blijft Tilburg werken aan een levendige stad met een aantrekkelijk aanbod voor inwoners en bezoekers.

Evenementenoverzicht

Een volledige lijst van evenementen die volgend jaar plaatsvinden, is vanaf 1 januari te vinden op de website van de gemeente Tilburg.