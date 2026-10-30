Doorbraak in zedenzaak uit 1994: man (57) vast voor verkrachten meisje (15)

Een 57-jarige man uit Helmond is opgepakt voor een verkrachtingszaak uit 1994. Hij wordt ervan verdacht een 15-jarig in de gemeente Sint-Michielsgestel te hebben verkracht. Het coldcaseteam van de politie kwam de man 32 jaar later op het spoor dankzij een DNA-match.

De man uit Helmond zou haar daar een auto in hebben getrokken. Vervolgens zou hij haar hebben verkracht in een bos in de buurt. Daarna zette hij het meisje in de buurt van haar huis uit de auto.

Het slachtoffer was doof en slechtziend. Ze stond op de bewuste avond, 30 mei 1994, met een aantal andere kinderen bij een manege te wachten op vervoer naar het doveninstituut waar ze verbleef.

Nadat het meisje een verklaring had afgelegd bij de politie werd haar kleding veiliggesteld. Ook deden specialisten uitgebreid tactisch en forensisch sporenonderzoek.

De forensische recherche verzond daarna een aantal mogelijk zogenoemde sporendragers naar het Gerechtelijk Laboratorium, voor verder onderzoek. Dat leidde toen niet tot een concrete verdenking maar de sporendragers werden echter wel bewaard voor eventueel vervolgonderzoek.

DNA-match

Het dossier werd afgelopen tijd opnieuw onder de loep genomen en rechercheurs besloten daarop het NFI, wat voorheen het Gerechtelijk Laboratorium was, te vragen om de eerder veiliggestelde sporen opnieuw te onderzoeken.

Dat leverde een DNA-match op met de 57-jarige man uit Helmond. Zijn DNA-profiel stond al in de landelijke DNA-databank door een ander strafbaar feit. Wat voor strafbaar feit dat is, kan de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen.

De man zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.